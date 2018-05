Vos pieds ont aussi le droit à leur rituel beauté avant l’été !

Enfin, l’hydratation consciencieuse et régulière est la clé d’une peau plus lisse et exempte de crevasses. Il sera bon de choisir un produit nourrissant formulé avec un agent riche. L’idéal est d’opter pour un beurre végétal pur. Veillez à avoir du temps devant vous : une fois appliqué, il est bon de ne pas poser les pieds à terre afin de laisser le produit agir. Ainsi, ce soin est idéal pour le soir. Avant de vous chausser le matin, appliquez un hydratant léger. Vous pouvez à nouveau vous servir du gel d’aloe vera. A défaut, un lait hydratant corporel conviendra.