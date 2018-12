Votre nouvelle routine spéciale grand froid

Cette année, il arrive sans prévenir, fait rage deux ou trois jours et repart. On ne sait jamais quand il reviendra. Pour vous prémunir du grand froid, il est bon d’adopter dès à présent et jusqu'à la fin février une routine de soins de peau adaptée. Les tiraillements, rougeurs, gerçures et autres petites misères se tiendront bientôt loin de vous.