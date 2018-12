3 rituels énergisants à effectuer au réveil

Avant d’avaler quoi que ce soit, respirez correctement. Les respirations énergiques qui sollicitent le ventre sont conseillées au réveil.





- On appelle la respiration qui suit la respiration de l’abeille. Bouchez vos oreilles avec vos pouces et placez vos doigts sur vos paupières closes. Inspirez avec le nez et expirez toujours avec le nez, bouche fermée en faisant une sorte de bourdonnement sonore proche, de celui de l’abeille. Après une dizaine de respirations de ce type, tout votre système ORL sera bien réveillé.

- Inspirez profondément en remontant le diaphragme. Gardez l’air dans votre corps 5 à 10 secondes et expirez avec force et bruit en relâchant le diaphragme. A faire 3 fois.

- Inspirez avec le nez, normalement et sans contrainte, et expirez avec la bouche le plus lentement possible. Lorsque vous exécutez cet exercice, prenez conscience de l’air qui entre et qui sort de vos poumons, ne pensez qu’à lui et aux sensations qu’il engendre. Il s’agit de respirer en "pleine conscience".