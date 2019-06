"24 Air", le site qui permet de calculer votre exposition à la pollution si vous vivez en Île-de-France

Depuis ce mercredi, les habitants de la capitale française et de sa banlieue peuvent ainsi évaluer individuellement leur exposition à ce gaz. Pour établir ce calcul, le site internet 24 Air propose d'entrer le parcours de sa journée type, son adresse, son lieu de travail, ses activités extérieures et ses modes de transport. Pour chaque plage horaire renseignée, le calculateur indique le niveau de pollution auquel le riverain est exposé. L'usager est encouragé à entrer également les stations de métro qu'il emprunte, pour lesquelles la plateforme calcule l'indice de pollution. Apparaît ensuite un diagramme qui récapitule le niveau de pollution de l'air auquel le Francilien est soumis lors de sa journée complète. Plus l'indice se rapproche du rouge, plus la limite de NO2 est atteinte.





Le site donne des conseils pour que chaque riverain puisse adapter son comportement et réduire son exposition : en aérant son domicile en dehors des heures de pointe, en s'éloignant des axes principaux lors d'un trajet à pied, ou encore en limitant l'usage de la voiture - également responsable d'importantes émissions de gaz à effet de serre.