3 millions de patients en plus en 4 ans : les ophtalmos en mettent plein la vue grâce au "travail aidé"

Le travail d’équipe est souvent gage de réussite, et ce ne sont pas les ophtalmos qui diront le contraire. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) annonce que le "travail aidé" "a un impact significatif sur le nombre d’actes de soins, permettant la prise en charge de 3,1 millions de patients supplémentaires en 4 ans, pour un nombre d’ophtalmologistes équivalent".

Dans les faits, les ophtalmologistes travaillent de plus en plus en équipe avec d'autres professionnels de santé, principalement avec des orthoptistes, mais aussi avec des infirmiers et des opticiens, ce qui permet une délégation des tâches et une réduction de leur temps passé avec chaque patient. Cette organisation du travail est désormais courante : selon une enquête du syndicat des ophtalmologistes, en 2019, "63% d’entre eux déclarent avoir recours au travail aidé".

Ils n’étaient que 55% il y a un an à avoir recours à cette pratique, qui permet de réduire "nettement" les délais de rendez-vous. Le délai médian est ainsi passé de 43 jours en 2019, contre 66 un an plus tôt, selon une enquête de l’institut CSA pour le Snof en juin dernier. Autre bienfait, l’augmentation du nombre de lunettes vendues : +63% en 10 ans, avec 14 millions de paires écoulées en 2018, selon les chiffres relayés par l’AFP.