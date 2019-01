"30 Jours - Fitness Challenge", "Seven", "Mister Quot'Ching" : les applis pour tenir ses bonnes résolutions

Se tenir aux bonnes résolutions est toujours le plus difficile. Selon une étude de Newpharma, perdre du poids est en tête de liste, suivi de près par se mettre au sport et avoir une alimentation plus saine. Pour y parvenir, Coralie Dioum nous a sélectionnés trois applications gratuites. "30 Jours - Fitness Challenge" permet de réaliser des exercices quotidiens avec l'idée de faire son programme sur un mois. C'est noté sur l'application si on zappe une journée. Elle va donc nous donner l'habitude, voire tenir le cap plus longtemps. Le concept de "Seven" ou sept minutes d'entraînement par jour, ainsi que "Mister Quot'Ching" sont à découvrir en images.



Ce samedi 5 janvier 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous liste les applications qui vont nous permettre de tenir nos bonnes résolutions. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/01/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.