Automédication : les Français sont extrêmement nombreux à y recourir, attention aux erreurs

L'Afipa précise la nécessité de surveiller cette pratique devenue de plus en plus commune et souligne l'importance du "bon usage" de l'automédication. Évoquant un"point de vigilance majeur", la fédération appelle ainsi à "une politique active de prévention" afin d'éviter les excès ou les erreurs de diagnostic.





Pour l'heure, pour s'informer et se soigner par eux-même, les Français disent s'appuyer sur leur entourage (63%), sur des sites spécialisés de santé (43%) et sur les brochures en pharmacie (40%). Près de six personnes interrogées sur dix (59%) font confiance au pharmacien pour les conseiller.