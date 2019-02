A cause du bruit, les Franciliens perdraient en moyenne 10,7 mois de vie en bonne santé

107.766. C’est le nombre d’années de vie en bonne santé que les Franciliens perdraient tous les ans à cause du bruit généré par les transports, relève une étude Bruitparif dévoilée par Le Monde ce vendredi, à la veille de sa publication. Ce document, rédigé par l’organisme chargé de mesurer les nuisances sonores en Île-de-France, classe le bruit comme "la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique" en milieu urbain. Car au-delà de la menace qu’il représente pour l’audition, il perturbe le sommeil et peut aussi favoriser les maladies cardiovasculaires, note le quotidien.





En tout, 90 % de la population résidant dans la "zone dense francilienne" (10 millions d’habitants) étudiée par Bruitparif est exposée à des seuils de nuisance supérieurs à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ceux qui vivent près d’un aéroport sont évidemment plus concernés. Fin 2018, Bruitparif avait publié un rapport affirmant que près d’un Francilien sur six était exposé à des niveaux de bruit liés au trafic aérien potentiellement néfastes pour sa santé.