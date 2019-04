À vos marques, prêts... courez !

Pour se remettre au sport, il est important de demander conseils à son médecin. Ceci est surtout valable en cas de longues années de sédentarité. Nager, faire du vélo ou courir vous permettra de vous remettre en jambe progressivement. Si vous voulez vous remettre au jogging par exemple, il ne faut pas forcer les choses au début. Commencez doucement, puis augmentez au fur et à mesure votre rythme. Pour jogger, il faut être bien équipé : porter des baskets appropriées et mettre des brassières pour les femmes. Avant de courir, il ne faut pas oublier de s'échauffer. Enfin, sachez que s'entraîner tous les jours n'est pas nécessaire car le corps et l'esprit doivent se reposer.