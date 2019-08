Accidents cardiovasculaires : des chercheurs affirment avoir réduit les risques d'un tiers grâce à une superpilule

Afin de mener leurs travaux, les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes. L'un n'a reçu que des conseils d'hygiène de vie, tels que l'arrêt du tabac ou encore sur l'importance de l'activité physique, tandis que l'autre a en plus de cela bénéficié de la "polypill". Celle-ci devait être prise tous les jours pendant 5 ans, une observance respectée dans 63% des cas.





En fin de compte, les chercheurs ont constaté une réduction du risque de 34% d'accidents cardiovasculaires majeurs et d'environ 40% chez les personnes sans antécédents de maladies cardiovasculaires(MCV)qui prenaient le médicament, comparé à celles qui ne le prenaient pas. Chez les participants déjà atteints de MCV, le risque chutait de 20%. Les effets du traitement ont notamment été similaires chez les hommes et les femmes, en nombre à peu près égal dans cette étude, et chez les plus ou moins jeunes. En ajustant les résultats pour prendre en compte la prise, par certains participants, d'autres médicaments cardiovasculaires, les scientifiques ont estimé que l'effet protecteur global de la "polypill" était de 22%, mais est resté statistiquement significatif, note The Lancet.