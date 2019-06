Accros au smartphone, une "corne" osseuse pourrait pousser au-dessus de votre nuque !

En réalité, ces excroissances ne sont pas vraiment une découverte, et portent même le nom de "protubérance occipitale externe élargie" (EEOP), car elles sont déjà présentes chez les personnes âgées, notamment en raison d’une mauvaise posture se caractérisant par une tête constamment penchée vers l’avant. La nouveauté, c'est qu'elles sont désormais repérées chez un public jeune, adepte des nouvelles technologies.





Il n'en fallait pas plus pour que les scientifiques établissent un lien de cause à effet et pensent que la posture utilisée pour regarder tablettes et smartphones est responsable de cette apparition. "Le fait de pencher sa tête en avant entraîne le transfert du poids de la tête, des os de la colonne vertébrale vers les muscles à l’arrière du cou, explique à la BBC le Dr Shahar, qui poursuit : "Cette charge accrue provoque un remodelage à la fois du tendon et des extrémités osseuses au niveau du point d’attachement. Le point de fixation du tendon sur l’os devient plus large pour répartir la charge sur une plus grande surface osseuse".





Il est important toutefois de préciser que cette hypothèse n’est qu’une supposition émise par les chercheurs au vu du nombre de malformations observées, et qu'elle n’est pas étayée par des éléments concrets puisque ces derniers n’ont pas comparé leurs sujets, utilisateurs de smartphones, à un autre groupe n’en utilisant pas, ou presque.