Agression sexuelle, infidélité, accident... Comment le cerveau arrive-t-il à effacer un événement traumatisant de la mémoire ?

"Les scientifiques ont prouvé de longue date, par des expérimentations en laboratoire, qu'il était possible d'oublier de façon volontaire ou motivée", explique le scientifique. La première expérience consistait à mémoriser, par exemple, une série de mots. Certains suivis de l'injonction "Retenir", d'autres d'"Oublier". Au fur et à mesure, les scientifiques se sont aperçu que les mots présentés comme devant être oubliés étaient réellement moins bien mémorisés que les autres. Un mécanisme décrit par Robert Jaffard : "Normalement, lorsque vous retenez quelque chose, le cerveau opère une répétition mentale qui favorise son encodage. On ne s’en rend pas forcément compte. Lorsque l'on vous demande de ne pas retenir cette chose, ou que vous vous le demandez tout seul, vous allez bloquer ce phénomène de répétition mentale et l'événement en question va avoir plus de mal à passer dans la mémoire à long terme."





La deuxième technique testée en laboratoire ne travaille cette fois pas sur l'encodage, mais sur le rappel. "Vous apprenez par exemple à associer deux mots et, ultérieurement, on vous présente le premier mot et on vous dit soit de penser au second, soit de ne pas y penser", détaille le neurobiologiste. Résultat : les mots auxquels ils ne faut pas penser sont invariablement moins bien retenus que les autres. "Lorsque l'on se rappelle de quelque chose, la mémoire correspondante va être déstabilisée et devenir assez malléable. Cette malléabilité permet de modifier le contenu de la mémoire - c’est quelque chose qui est très connu - ce qui permet de jouer sur cette instabilité, soit pour aider à renforcer le souvenir, soit pour le supprimer."