Aix-les-Bains : comment fonctionnent les stations thermales ?

Les plus anciens prennent souvent des vacances en cette période de l'année. Et leur engouement pour les cures thermales est toujours aussi grand. À Aix-les-Bains, en Savoie, 2 500 curistes ont investi les 11 bassins et les 200 cabines de soins de la station. Cela nécessite une gestion industrielle d'envergure. En effet, 60 personnes travaillent en permanence pour assurer le bien-être des curistes réguliers, ainsi que des clients provisoires.



