Un alcool garanti sans gueule de bois (et autres effets nocifs) bientôt sur le marché ?

S’il affirme qu’établir le concept a été plutôt simple, trouver la bonne molécule et surtout l’intégrer à une boisson a été beaucoup plus difficile, car "la réglementation est beaucoup plus compliquée que la science". N’ayant pas encore passé de tests pour assurer son innocuité sur l'organisme, seuls David Nutt, son associé David Orren et quelques autres personnes du laboratoire ont pu boire la solution et ainsi comparer plusieurs composés pour trouver le plus efficace.





Aujourd’hui, et après une importante levée de fonds réalisée en novembre 2018, David Nutt et son équipe espèrent voir leur produit commercialisé d’ici cinq ans. Il ne le serait non pas sous sa propre marque, mais en tant qu’ingrédient alternatif à l’alcool dans les boissons développées par les industriels du secteur. En attendant, le maître mot est toujours la modération.