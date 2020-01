Alcool : voici la carte des régions françaises où l’on boit le plus

En revanche, la consommation quotidienne d’alcool "est significativement moins fréquente en Île-de-France (7,1%), en Normandie (7,9%) et dans les Pays de la Loire (8,1%)", relève Santé Publique France. Globalement, elle est en baisse partout dans l'Hexagone depuis 2000, notamment "en Occitanie, en Nouvelle Aquitaine et en Île-de-France", note l’agence nationale.

Alors que le "mois sans alcool" bat son plein, Santé Publique France publie ce mardi un "palmarès" de la consommation d’alcool dans les régions françaises. En moyenne, 10% des Français boivent quotidiennement de l’alcool, mais ce chiffre varie selon les régions. Trois d'entre elles se distinguent particulièrement par une consommation plus fréquente. Il s’agit de l’Occitanie, où 12,6% des habitants boivent chaque jour de l’alcool, de la Nouvelle-Aquitaine (12,3%) et des Hauts-de-France (11,5%). Ces données datent de 2017 et concernent uniquement les adultes âgés de 18 à 75 ans.

Pour ce qui est de la consommation hebdomadaire d’alcool, les chiffres sont plus élevés. Ainsi, près d’un tiers des Français (32,5%) consomment de l’alcool au moins une fois par semaine. C’est même 43,5% en Bretagne. Les régions d’outre-mer n’échappent pas à la règle. Près de la moitié des Martiniquais (47,7%) et des Guyanais (43,4%) sont dans ce cas. Les alcoolisations ponctuelles importantes (6 verres ou plus en une seule occasion) sont elles en hausse, particulièrement en Bretagne (20,5%) et en Auvergne Rhône-Alpes (17,3%).

"Ces données confirment les tendances observées en Europe", affirme Santé publique France. "Les comportements tendent à s’uniformiser. Ainsi, en France, on note une consommation régulière plus faible et une augmentation des consommations ponctuelles importantes".