Alerte sur les dentifrices : deux tiers contiennent du dioxyde de titane, 50% pour les tubes destinés aux enfants

Les risques que dénonce l'association seraient encore amplifiés lorsque le dioxyde de titane est à l'état de nanoparticules (moins de 100 nm). "Elles peuvent plus facilement franchir les barrières physiologiques et leur potentiel de toxicité est d’autant plus grand", signale la militante. Or, aucun des 271 dentifrices ne précise sur son emballage si le dioxyde de titane présent est à l’état nanoparticulaire, une disposition obligatoire de par le règlement européen. Bonne nouvelle ou anguille sous roche ? Pour le vérifier, Agir pour l'environnement a fait analyser en laboratoire le dentifrice pour enfants Signal Kids goût fraise de la marque Signal. Résultat : 47% du dioxyde de titane est présent sous forme de nanoparticules.





En janvier 2018, une autre analyse, réalisée cette fois par l'UFC-Que Choisir, avait révélé la présence de nanoparticules de dioxyde de titane dans le Dentifrice Aquafresh triple protection + blancheur. "Ce qui est étonnant, c’est qu’un an après l’alerte de l’UFC, il n’a toujours pas la mention nano. Que fait la DGCCRF [Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ndlr.] ?" questionne Magali Ringoot. Et de s'emporter : "À quoi ça sert de prendre de tels risques pour une substance qui ne sert qu’à colorer la pâte de dentifrice et n'a aucune vertu nettoyante ni blanchissante ?".