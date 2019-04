Alerte sur les risques de complications infectieuses liées à l'ibuprofène et au kétoprofène : quelle alternative ?

L'Agence du médicament (ANSM) a appelé jeudi 18 avril à la "vigilance" concernant les deux anti-inflammatoires les plus vendus en France : l'ibuprofène (Nurofen, Advil, Upfen, Antarene, etc.) et le kétoprofène (Profenid, Toprec, Ketum). Parfois pris sans précaution, ils pourraient favoriser des complications infectieuses graves, dont 337 personnes ont fait l'expérience ces 18 dernières années.





Mais y a-t-il des alternatives à ces médicaments dont la balance bénéfices/risques semble quelque peu déséquilibrée ? Gérald Kierzek les évoque ce vendredi 19 avril sur l'antenne de LCI.