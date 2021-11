Humeur, fatigue, douleurs… les mille et une vertus du safran iStock

ALIMENTATION - Le safran possède de nombreux bienfaits sur la santé. Il agit sur les troubles de l’humeur, le stress, la fatigue, les insomnies, la digestion… Une épice qui vaut de l’or.

Elle est l’épice la plus chère au monde : 8 000 euros le kilo environ. Le safran est, de par sa rareté et sa puissance, une plante aromatique hors pair. "Plusieurs raisons justifient son prix", explique Marie-France Farré, naturopathe et co-auteure du livre "Épices, aromates et condiments, 40 recettes et mélanges santé à faire soi-même" avec Noëlie Cotteaux. "Le safran est une épice fragile. Son procédé de culture est extrêmement complexe, il ne peut ni être mécanisé, ni automatisé. Tout est fait à la main. Pour obtenir 500 g de safran, il faut récolter un à un entre 200 000 à 400 000 pistils du Crocus Sativus, plante dont il est issu". À cela, s’ajoute une période de fleuraison extrêmement réduite. "Elle n’est que de six semaines en moyenne". Si le safran est aussi précieux, c’est aussi parce que ses nombreuses propriétés sont reconnues depuis l’Egypte antique. Originaire d’Asie occidentale, on en trouve aujourd’hui en Europe. En France, c’est Louis XIV qui en a autorisé sa culture, dans le Gâtinais, où elle est encore cultivée. Pas étonnant donc que de nombreuses études scientifiques aient été menées à son sujet. Ses "super" pouvoirs ne se résument pas à parfumer les plats, le safran soulage également de nombreux maux du quotidien. Il agit, notamment, sur les troubles de l’humeur et possède des effets bénéfiques sur le sommeil, la fatigue passagère ou encore la digestion.

Toute l'info sur

Ses bienfaits sur l’humeur

Irritabilité, sautes d’humeur… Soumis à une source de stress importante ou sous l’effet des hormones, il arrive parfois que notre corps se dérègle. Bien souvent passagers, ces troubles de l’humeur peuvent être difficiles à supporter. L’une des huiles essentielles du safran, le safranal, aide à maintenir l’équilibre émotionnel. Cette molécule accroît, en effet, la sécrétion de sérotonine, l’hormone du bien-être. Des bénéfices confirmés par une étude parue dans le Journal of Integrative Medicine. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont observé les bénéfices d’une supplémentation en safran chez des sujets présentant des troubles de l’humeur. Résultat : leur état s’est amélioré par rapport à ceux qui ont reçu un placebo. "Ce n’est pas pour rien que l’on parle de l’épice de la joie et de la bonne humeur", confirme Marie-France Farré avant de donner une recette de tisane "positive attitude" à base de safran et d’orties, reconnues pour leurs vertus reminéralisantes. Tisane aux orties et au safran Ingrédients pour un mug 1 belle cuillère à café de feuilles d’orties piquantes séchées 2-3 pistils de safran Mélangez délicatement le safran avec l’ortie piquante. Puis, mettez ce mélange à infuser 8 à 10 minutes dans une eau frémissante, filtrez puis dégustez. Recette issue du livre "Thé, tisanes et boissons santé à faire soi-même" aux éditions Eyrolles.

Son efficacité contre la dépression post partum

"Le safran réduit également les symptômes liés à la dépression post partum", qui survient généralement quelques semaines après un accouchement, explique Marie-France Farré. Une étude parue dans Pharmacopsychiatry en 2017 a, en effet, montré qu’une supplémentation en safran serait tout aussi efficace que la prise de fluoxétine, un médicament antidépresseur prescrit en cas de post-partum.

Ses vertus sur le sommeil

Le safran est issu des stigmates de Crocus Sativus, reconnu pour soulager les problèmes d’insomnie et de stress. Cette épice est un léger sédatif. Elle facilite la récupération après le sport et vise à réduire les insomnies et l’anxiété. En témoigne une étude parue dans le Journal of Clinical Sleep. Les chercheurs ont réparti 63 personnes ayant des troubles du sommeil en deux groupes. Le premier groupe a bénéficié d’une supplémentation quotidienne de 28 g d’extrait de safran pendant 28 jours, le second d’un placebo. Conclusion : les personnes ayant été supplémentées ont vu leurs insomnies diminuer. Plus globalement, leur sommeil était de meilleure qualité par rapport à ceux qui ont reçu un placebo.

Ses bénéfices sur les signes du syndrome prémenstruel (SPM)

Fatigue, irritabilité, difficulté à contrôler ses émotions… Nombreuses sont les femmes à se sentir patraque sur le plan émotionnel quelques jours avant l’arrivée de leurs règles. D’après une étude publiée dans la revue An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, une supplémentation de 30 mg par jour, pendant deux cycles menstruels, chez les femmes sujettes au syndrome prémenstruel depuis au moins six mois, réduirait ces troubles gynécologiques. "Il existe des compléments alimentaires concentrés en safran qui ont fait leurs preuves et qui sont accessibles en terme de prix", explique Marie-France Farré.

Son pouvoir sur le cœur

Grâce à sa richesse en antioxydants et en flavoïdes, le safran aurait également un pouvoir sur le cœur. Il régulerait ainsi la tension artérielle et permettrait de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ce que confirme Marie-France Farré qui tient toutefois à préciser : "A choisir, je préconiserais davantage la cannelle. Elle regorge d’antioxydants et surtout, elle coûte beaucoup moins chère que le safran". Avant d’ajouter : "Rien ne vaut les fruits et les légumes frais pour contrer les radicaux libres".

Son action contre la douleur

Le safran, un puissant anti-inflammatoire ? Son effet antalgique tiendrait à l’un de ses composés chimiques, la crocétine. Pour Marie-Claude Farré ce pouvoir resterait, néanmoins limité. "Le curcuma est, selon moi, une bonne alternative au safran. Il est beaucoup moins cher et contient de la curcumine, un principe actif reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires", indique-t-elle.

Son rôle sur la digestion

Le safran stimule la digestion et soulage le foie. Il permet également de réduire les effets secondaires liés à la consommation d’alcool. Mais "la menthe, le fenouil ou le basilic sont tout aussi voire davantage efficaces que le safran", estime Marie-France Farré avant de nous livrer une nouvelle recette. Recette de riz au lait au safran Temps de préparation : 45 minutes "Ce dessert est une véritable invitation à la gourmandise ! À la fois crémeux et nourrissant, avec une texture parfaite, ce riz au lait vous fera replonger dans votre enfance. À déguster tiède de préférence après un plat léger." Ingrédients (pour 4 personnes) : 180 g de riz rond demi-complet 1 litre + ¼ de litre de lait végétal nature 2 cuillerées à soupe de sucre complet 8 filaments de safran 1 cuillerée à café de curcuma en poudre (facultatif). Préparation : 1. Dans une casserole à fond épais, versez le lait, le safran, le curcuma et le sucre puis portez le tout à frémissement. 2. Rincez ensuite le riz à grande eau puis ajoutez-le au lait chaud. Faites cuire le tout 35 minutes environ, à feu moyen, en remuant très régulièrement la préparation. Une fois le riz cuit, coupez le feu et déposez un couvercle sur la casserole. Laissez tiédir à température ambiante ; le lait en refroidissant va absorber l’excédent de liquide. 3. Ce riz est meilleur lorsqu’il a bien gonflé et qu’il est encore tiède. Le mot de Lucie : "Une merveille ! On se demande toujours comment allier gourmandise et santé digestive. Deux des réponses se trouvent dans cette recette : les sucres lents et complets sont parfaitement sains, et les épices favorisent la digestion." Recette issue du livre "Epices, condiments et aromates" aux éditions Eyrolles, co-écrit avec Lucie Loao.

Elise Béranger Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.