Allaiter avec des prothèses ou après une réduction mammaire, c'est possible ?

Dans le cas d'une pose de prothèse, et quelle que soit la technique avec laquelle elle a été opérée, la femme doit être particulièrement attentive à l'engorgement de ses seins. Causé par une plus grande quantité de lait, ce gonflement l'est aussi, et surtout, par l'augmentation du flux sanguin et de la lymphe dans le tissu mammaire. "En raison de la prothèse, il y a beaucoup moins de place dans le sein et cela peut être très douloureux. Si celui-ci s'engorge de façon importante, cela peut même être dangereux, car le tissu mammaire risque d'éclater", insiste la consultante en lactation. Les alvéoles, gorgées de colostrum [liquide sécrété par la glande mammaire les premiers jours suivant l'accouchement, avant la montée de lait, ndlr.] depuis le milieu de la grossesse, risquent d'autre part d’être écrasées et de ne pas fonctionner ensuite.





Dans ce cas, Léa Cohen conseille dès le troisième jour, où intervient généralement cet engorgement, d'appliquer de la glace sur sa poitrine. "C’est comme lorsque vous vous tordez la cheville et qu’elle enfle. L’œdème est plein de lymphe et vous mettez de la glace pour la faire désenfler." Et d'ajouter : "Il est aussi possible d'appliquer des feuilles de chou crues sur ses seins. Elles ont la qualité de réduire la quantité de lymphe."