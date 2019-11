Oui, la salive des chiens et des chats peut être mortelle

Fin 2016, un autre cas avait attiré l'attention de différents médecins français. Le patient en question était entré en urgence au service de réanimation du CHRU de Brest et présentait tous les signes d'une méningite, dont une nécrose au niveau des membres. L'inflammation avait elle aussi été provoquée par la salive d'un chien. Il avait dû être amputé du pouce et de l'index. Suite au diagnostic de ce patient, le professeur Geneviève Héry-Arnaud, du laboratoire de bactériologie et virologie du CHRU de Brest et plusieurs de ses collègues avaient décidé d'étudier de plus près la bactérie Capnocytophaga canimorsus. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Médecines et Maladies Infectieuses le 6 juin 2018.

Ce cas n'est pas isolé. En mai dernier notamment, les médias américains rapportaient celui d'une Américaine de 54 ans ayant dû être amputée des deux jambes et des deux mains. Cette femme avait été prise en charge d'urgence dans l'Ohio après que son chien, un chiot berger allemand, lui avait léché une blessure. Tout d'abord prise d'une forte fièvre, elle avait ensuite rapidement ressenti de vives douleurs aux extrémités des membres. Les médecins lui avaient alors diagnostiqué un sepsis, une grave infection avec une insuffisance hépathique et rénale causée, comme dans le cas du patient allemand évoqué précédemment, par une bactérie présente dans la salive de son compagnon : Capnocytophaga canimorsus.

Ce sont des drames rarissimes, mais qui incitent les propriétaires d'animaux domestiques à rester sur leurs gardes. Une revue médicale spécialisée, L’European Journal of Case Reports in Internal Medicine*, rapporte le cas d'un Allemand de 63 ans décédé en septembre dernier d'une infection liée à la salive de son chien. Après avoir été léché, "mais pas mordu" par son animal précise la publication, il a d'abord présenté des symptômes proches d'une grippe, avant de développer une septicémie sévère, c'est-à-dire une infection bactérienne généralisée. Son état de santé n'a ensuite cessé d'empirer, avant qu'il ne meurt au Red Cross Hospital de Brême.

"Près de 90% des cas qui ont été rapportés sont dus à des morsures de chien, introduit Geneviève Héry-Arnaud, jointe par téléphone. Mais cela s'explique surtout par le fait que ce sont eux qui mordent le plus". Mais, pas de panique, tout le monde n'y est pas vulnérable. "Le facteur principal de contamination, c'est la victime et son état immunitaire. Dans 60% des cas, on relève un état d'immuno-dépression, relève la bactériologue. C'est-à-dire que ce genre d'infections gravissimes survient préférentiellement chez des gens qui sont affaiblis." Des personnes splénectomisées, c'est-à-dire dont la rate a été retirée, sont les plus fragiles, l'organe étant essentiel pour la défense immunitaire. "Dans les facteurs de risques, on retrouve aussi la cirrhose ou l'éthylisme chronique, et souvent le tabac. Ça va souvent ensemble d'ailleurs, complète la spécialiste. Et puis, il y a les personnes diabétiques ou sous-corticoïdes."

Certaines croyances populaires peuvent aussi mettre en danger ceux qui y portent crédit. "Il y a un diction populaire qui dit 'salive de chien vaut médecin'. Quelques personnes pensent donc qu'il y a des vertus à la salive et qui se traitent à la salive de chien. On a eu un cas comme ça où le patient avait eu une opération de neurochirurgie, il avait une belle cicatrice dans le dos et il se faisait lécher consciencieusement sa cicatrice par son chien, persuadé que ça aiderait à la cicatrisation. Résultat : il s'est retrouvé avec une méningite à cause de la bactérie", raconte Geneviève Héry-Arnaud.