Allergie à l'arachide : vous ne pourrez plus acheter de cacahuètes si vous volez sur EasyJet

Vous aimez tuer le temps en grignotant des cacahuètes lors de vos voyages en avion ? Si vous volez sur EasyJet, il faudra acheter votre paquet à l’aéroport car à bord, ce produit ne sera plus vendu. La compagnie britannique annonce ce jeudi dans une déclaration transmise à l'AFP prendre cette mesure afin d'aider à protéger ses passagers contre les risques d'allergie.





Et ce n'est qu'un début : "Nous retirerons les derniers produits contenant des fruits à coque dans les prochains mois", poursuit l'opérateur low cost. "La santé et le bien être de tous nos clients et équipages est notre priorité la plus importante et nous avons donc mis en place plusieurs procédures pour aider les clients ayant une allergie aux fruits à coque", fait-il valoir. Une décision qui intervient alors que les risques allergiques ont pris un relief particulier au Royaume-Uni depuis la mort d'une adolescente de 15 ans : il est apparu que son décès, en juillet 2016 à bord d'un vol British Airways Londres-Nice, s'expliquait par une réaction allergique causée par un sandwich contenant un allergène, du sésame, non précisé sur son emballage.