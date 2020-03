Les fumeurs sont-ils plus facilement atteints par le coronavirus ?

Pour parvenir à cette conclusion, l’Alliance contre le tabac s’est basée sur une étude parue le week-end dernier dans The New England Journal of Medicine , basée sur près de 1.100 patients atteints du Covid-19 en Chine. Selon l’association, les données "montrent un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère" du coronavirus.

La différence est encore plus frappante pour les "formes très sévères" du coronavirus, qui obligent les patients à passer en réanimation, et dont certains décèdent. Si seuls 5% des non-fumeurs développent cette forme extrême, c'est le cas pour 12% des fumeurs. Une augmentation considérable, "de 133%", chiffre auprès de LCI Marion Catellin, la directrice de l’Alliance contre le tabac.

Si ces données prouvent que la consommation de tabac entraîne un risque accru de développer une forme grave du coronavirus, la cigarette augmente-t-elle également le risque de contracter le virus ? "Aucune étude n’a encore été effectuée pour le démontrer", répond Marion Catellin, "mais nous pouvons avoir des suspicions."

Elle prend appui sur de précédentes études ayant établi une causalité entre le tabac et le développement de maladies pulmonaires. "Nous savons depuis longtemps que fumer augmente de 21 à 59% le risque d’être touché par la grippe saisonnière, double le risque de contracter une tuberculose et d’en mourir et triple le risque de contracter une pneumonie à pneumocoque ou une légionellose", explique d'ailleurs l’Alliance contre le tabac.

Mais il est encore trop tôt pour tirer les mêmes conclusions pour le coronavirus. "A priori, si c'est le cas pour une infection pulmonaire comme la tuberculose, il est probable que ce soit la même chose pour le coronavirus", alerte la directrice. "Mais il ne faut pas aller trop loin, car à ce jour, nous ne disposons pas d’une étude qui le prouve", tempère-t-elle.

Sandrine Belouzard se montrait encore plus sceptique sur le lien entre contraction du virus et tabac lors de notre interview le mois dernier, alors que nous lui avions soumis la même étude que celle utilisée par l'Alliance contre le tabac (celle-ci n'avait pas encore été publiée, ce qui signifie que ses données n'avaient pas encore été vérifiées). "Plus de 85% des personnes qui ont contracté le coronavirus n'avaient jamais fumé, et entre 12 et 13% avait déjà fumé", soulignait alors la chercheuse. "A priori, il n'y a donc pas de lien entre le fait de fumer et d'être infecté."