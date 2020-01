Alzheimer : comment expliquer l'évolution lente ou rapide de la maladie

Quinze mois plus tard, les chercheurs ont refait une IRM morphologique pour mesurer l’atrophie du cerveau. Ils ont alors comparé la vitesse d’évolution de l’atrophie avec la première IRM, puis ont regardé si le PET amyloïde ou le PET Yau corrélaient avec la vitesse de progression de l’atrophie. Ils se sont alors rendu compte qu’il y avait une corrélation importante avec le PET Tau : plus cette protéine est présente à certains endroits, plus la progression de l’atrophie est rapide.

L’étude a été menée sur 32 patients à un stade précoce symptomatique de la maladie. Les patients présentaient des troubles du comportement, de la mémoire ou de l’orientation, mais légers. Trois examens ont été réalisés : une IRM morphologique qui regarde l’atrophie cérébrale, un TEP scan amyloïde, qui consiste à injecter un marqueur qui va se fixer sur la protéine amyloïde et que nous pouvons observer via une radio, puis un TEP scan Tau, le même principe mais pour la protéine tau. Les TEP scan permettent de détecter la présence et la quantité des protéines dans le cerveau.

D'un point de vue médical et même éthique, est-ce une bonne chose de pouvoir dire à un patient en combien de temps sa maladie va prendre le pas sur lui ?

Pour le moment, cela reste de la recherche dont l’intérêt est d’avoir une idée de la vitesse de la maladie. L’étude présente cependant des limites : elle n’a été réalisée que sur 32 personnes, c’est faible. Elle n’a pour l’heure pas d’utilité clinique. Lorsque nous donnons une information à un patient, il faut aussi donner une solution. Or, aujourd’hui, il n’y a pas de traitements capable de guérir la maladie d’Alzheimer, seulement des moyens de prise en charge sociaux. Il faut laisser de l’espoir aux patients.

On se rend compte donc que selon le type d'Alzheimer que l'on a, le pronostic n'est pas le même, est-ce que d'autres éléments interviennent dans l'évolution des symptômes ?

Oui et nous pouvons l'expliquer par ce que l'on appelle la réserve cognitive. Elle fonctionne comme un capital retraite : c’est quelque chose que vous préparez le plus tôt possible dans votre vie pour pouvoir bien vivre lors de votre retraite. C’est la même chose pour le cerveau avec la réserve cognitive. Le cerveau change tout au long de la vie, mais il faut l’entretenir. Il s’use si vous ne vous en servez pas. Un des éléments les plus importants qui constitue cette réserve est l’éducation. Plus les gens ont une éducation longue, plus leur capital cerveau est important.

Quelqu’un qui débute la maladie à 50 ans et qui a une réserve cognitive importante grâce à de longues études pourrait voir les symptômes de la maladie n’apparaître que vers 75 ou 80 ans. Tandis que chez une personne qui a une faible réserve cognitive et qui démarre également sa maladie à 50 ans, les premiers symptômes pourront démarrer dès 65 ou 70 ans. Cette variation de la vitesse d’évolution est très dépendante de l’état de votre cerveau et de l’entretien que vous lui assurez.