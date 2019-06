Asthme, rhinite, choc anaphylactique... les décolorants pour cheveux à l'origine de nombreuses pathologies

1000. C'est a minima le nombre de cas de pathologies imputables aux décolorants capillaires recensés entre 2001 et 2015 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui publie ce mercredi une note sur ces produits. Parmi les plus fréquentes, figurent notamment des problèmes respiratoires, cutanés et des allergies, à commencer par l'asthme, la rhinite, l'urticaire, le choc anaphylactique ou encore la dermatite allergique.





Autant de conséquences pour la santé attribuées plus précisément aux principes actifs de ces décolorants par l'Anses qui recommande de ce fait de restreindre l’exposition aux substances à base de persulfates d’ammonium, de potassium et de sodium.