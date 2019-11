Anti-verrues : deux produits retirés de la vente à cause de risques de brûlure

Pour traiter les verrues, auxquelles un quart de la population a déjà eu affaire, de nombreux produits sont disponibles sans ordonnance sur le marché. Mais ces liquides ne sont pas tous sans danger. Deux d’entre eux viennent d’être interdits par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à cause des risques de brûlure accidentelle qu’ils pourraient provoquer. Il s’agit des produits Expert 1.2.3 Verrues Cutafilm et Steripan Traitement Verrues, liquides qui doivent être appliqués sur la verrue pour la "brûler" et qui sont contenus dans des petits flacons.

Plus que les liquides eux-mêmes, c’est leur conditionnement qui est en cause : selon l’ANSM, des utilisateurs qui avaient renversé accidentellement ces flacons ont été victimes de "brûlures au deuxième degré", c’est-à-dire celles qui entraînent des cloques et dont la guérison nécessite plusieurs semaines. "Le conditionnement en flacon de ces solutions corrosives ne permet pas de prévenir du risque de renversement", justifie l’agence.

"Dans ce contexte, l’ANSM décide de les retirer du marché", a-t-elle indiqué. Si vous en possédez, une seule solution : les flacons en question "doivent être rapportés en pharmacie, en parapharmacie ou en supermarché".