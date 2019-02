Antidouleurs : les opioïdes liés à quatre décès par semaine en France, avertit l'Agence du médicament

En 2017, l’antalgique opioïde le plus consommé en France est le tramadol. Il est suivi de la codéine en association et de la poudre d’opium associée au paracétamol. Viennent ensuite la morphine, premier antalgique opioïde fort, l’oxycodone, à présent pratiquement autant consommé que la morphine, puis le fentanyl transdermique et transmuqueux à action rapide.





Si, pour Nathalie Richard, directrice adjointe des médicaments antalgiques et stupéfiants à l'ANSM interviewée par l'AFP, cette augmentation reflète en premier lieu une "amélioration de la prise en charge de la douleur" à partir du début des années 2000, elle n'en reste pas moins préoccupante. "On voit apparaître des catégories de patients à qui on a prescrit ces médicaments pour soigner des douleurs" et qui, devenus dépendants, se retrouvent hospitalisés pour une surdose ou un syndrome de sevrage, décrit-elle. Il s'agit en majorité de femmes, souvent âgées de plus de 60 ans.