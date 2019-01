"Lundi vert" : manger moins de viande et de poisson est aussi bon pour votre santé que pour l'environnement

Les estimations les plus récentes de l'organisme de recherche indépendant Global Burden of Disease Project établissent que l'alimentation riche en viandes transformées est ainsi responsable de 34.000 décès par cancer par an environ dans le monde. Des chiffres à remettre néanmoins en perspective avec le million de décès imputables chaque année au tabac, aux 600.000 morts causées par l'alcool et aux plus de 200.000 victimes de la pollution atmosphérique.





En France, d'après le rapport annuel du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) publié en septembre dernier, le volume de viande présent dans les assiettes des Français s'établit à 135 grammes par jour et par personne en moyenne, dont 46 de viande de boucherie et 29 de charcuterie. Une consommation en baisse de 12 % comparé à 2007 malgré tout toujours trop importante concernant le jambon, le saucisson ou encore le pâté. Se basant sur le rapport de l'OMS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) conseille en effet de ne pas manger plus de 25 grammes de charcuterie par jour et 70 grammes de viande, hors volaille.