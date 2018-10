Arrêt maladie : y a-t-il réellement 25% de faux ?

Un article récent de Santé Magazine stipule que près 25% des salariés ont recourt à des faux arrêts maladie. Le docteur Gérald Kierzek nous précise qu'il s'agit du résultat d'une étude européenne fondée sur un sondage et non des données de l'Assurance maladie, basées sur des contre-visites médicales. Selon lui, ce chiffre "dénigre la souffrance" des employés, d'autant plus que l'arrêt de travail pourrait être leur dernier rempart avant le burn out. Le quart des certificats accordés par les médecins serait-il de complaisance ? Que doit-on savoir sur ce texte ? A découvrir également : des chercheurs canadiens auraient trouvé un moyen de protéger les articulations et le cartilage. Une découverte qui pourrait empêcher la progression de l'arthrose.