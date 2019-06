Atteintes de dermatillomanie, le triturage compulsif des boutons, elles racontent leurs souffrances

Comme elle, Karine pouvait donc passer des heures dans sa salle de bain à extraire toute ses imperfections, à l'aide d'un tire-comédon, un ustensile conçu pour presser boutons et points noirs, d'une pince à épiler ou d'une aiguille stérilisée. "Ça me soulageait", affirme-t-elle. Loin de se limiter à son visage, elle s'attaque à tout son corps : buste, dos, jambes... Des croûtes et cicatrices parsèment alors l'ensemble de son corps, de sorte qu'elle n'ose plus se montrer en public. "Je ne mettais plus de jupe en été, je n'allais plus à la piscine. Je me suis privée de beaucoup de choses".





Marielle, elle, nous confie aussi avoir du mal à assumer son corps. "Plus ça allait dans le temps et plus je voyais que j’étais la seule à ne pas me mettre en débardeur [...] Sur la plage, je n’étais pas à l’aise avec le fait qu’on voit mes cicatrices et mes croûtes, non seulement sur mon visage et mes bras, mais aussi sur mon dos, mes fesses, mes cuisses. Je ressentais une honte énorme parce que je savais que c’était de ma faute, et il fallait absolument que je justifie la raison d'être de toutes ces marques. Je disais alors que j’avais fait une allergie à la lessive." À cause de cette gêne, de ce complexe, la jeune fille ne conçoit pas de se mettre en couple. Un partage d'intimité "impensable" à ses yeux. Aujourd'hui en voie de guérison et en couple, elle n’arrive toujours pas à dévoiler ses bras ou son dos.