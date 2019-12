Des patients posent nus dans un calendrier pour sensibiliser à leurs maladies

"Les associations de patients se mettent à nu pour…" C'est par cette phrase que débute le calendrier 2020 imaginé par 12 associations afin de lutter contre les maladies pour lesquelles elles sont mobilisées, comme la sclérose en plaques, la fybromalgie ou encore le cancer des testicules. À l'instar des rugbymen des Dieux du stade, 18 patients ou aidants ont accepté de poser nu, ou presque, "pour interpeller les politiques, faire avancer la recherche, la prise en charge et la qualité de vie des patients et de leur famille", indique Acteurs de santé TV, à l'origine de l'opération.

Pour les participants, cet exercice inhabituel s'est avéré être un vrai moment de plaisir. "Le fait de se mettre à nu pour exprimer cette cause m'a beaucoup plu", explique Emmanuel Gervier, de Mon réseau cancer du poumon, dans la vidéo ci-dessous réalisée par Acteurs de santé TV . "Comme c'est pour la bonne occasion, cela fait vraiment plaisir", renchérit Sébastien Kübler, de la ligue contre la sclérose en plaques. Surtout, cette séance dirigée par la photographe Nathalie Oundjian a permis aux patients d'envoyer un message d'espoir pour accepter leur corps malgré la maladie. "Je me suis sentie belle", affirme même Éléonore Piot de Villars, de l'association Lympho'sport.

La motivation n'était d'ailleurs pas si difficile à trouver. "Je me suis mis à nu pour partager avec les personnes touchées par le cancer des poumons et rompre la solitude", explique Emmanuel Gervier à Medisite. "Pour que plus jamais un enfant ne meurt de méningite", "mettre K.O la douleur persistante" ou "apporter un message d'espoir aux femmes atteintes de cancer", toutes les raisons étaient bonnes pour faire tomber le haut et envoyer un message fort. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir cette initiative, le calendrier étant disponible à la vente sur le site internet d'eVeDrug.