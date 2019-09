Le Tramadol soupçonné d'entraîner un risque grave d’hypoglycémie

Avec 12 millions de boîtes écoulées chaque année, le Tramadol est l'antalgique opioïde le plus vendu en France. Ce dérivé de l'opium est utilisé pour soulager les douleurs de modérées à intenses. Si ce médicament est déjà connu pour avoir certains potentiels effets secondaires indésirables comme des nausées, des convulsions, des troubles de la conscience ou encore des difficultés de respiration en cas de surdosage, il augmenterait de façon significative le risque d'hypoglycémie selon une nouvelle étude.





Les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont en effet analysé plus de 12 millions de rapports provenant du système américain de déclaration des effets indésirables sur la prise de Tramadol par des patients entre 2004 et 2019, et sont arrivés à cette conclusion : "Nous voulions avoir une analyse objective de ses effets indésirables, et nous sommes tombés sur une hypoglycémie dangereuse, non répertoriée et inattendue", explique Tigran Makunts, auteur principal de l'étude.





Un risque qui serait 10 fois plus élevé en comparaison avec les autres opioïdes analysés. Seule la méthadone, opioïde le plus utilisé pour aider à sortir de la dépendance à l'héroïne, a un effet comparable.