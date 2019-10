Attention : portés trop près du corps, certains smartphones nous exposent à trop d'ondes

PRÉCAUTION - Le plus souvent rangés dans la poche, les smartphones diffusent pour certains un niveau d'ondes supérieur aux normes en vigueur, rapporte l'Anses. Dans un rapport paru lundi, elle recommande le durcissement de la réglementation après analyse de plusieurs études scientifiques.

À la fois moyen de communication et d'information, appareil photo, GPS, lecteur mp3 et mini-télévision, le smartphone se doit désormais d'être toujours à portée de main. Il est donc, la plupart du temps, désormais rangé dans une poche et non plus simplement fourré au fond du sac comme autrefois. Face à cette évolution des usages et pour garantir la sécurité des utilisateurs, le contrôle de l’exposition aux ondes émises par ces appareils a été modifié en 2016. Il oblige les fabricants à évaluer cette exposition lorsque l'engin est placé très près du corps. Malgré tout, de nombreux téléphones ne respectent toujours pas les normes en vigueur.

Pour mesurer les effets sur la santé de ce port rapproché, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a été sollicitée. Elle a rendu lundi un rapport sur le sujet, dans lequel elle recommande le retrait de la circulation de certains modèles, ou au moins leur mise à jour.