Au Bangladesh, une femme accouche de jumeaux 26 jours après avoir donné naissance à un premier bébé

En 2018, une Anglaise avait elle aussi appris à vingt semaines de grossesse qu'elle attendait des jumeaux se développant chacun dans un utérus distinct. Elle avait accouché via césarienne d'une petite fille et d'un petit garçon à huit mois et demi de grossesse. Douze ans plus tôt, une autre jeune Britannique avait accouché de triplés ayant grandi dans ses deux utérus. Elle était à l'époque considérée comme la première femme à avoir donné naissance à trois bébés malgré cette anomalie.