Au thé et café qui excitent, les Français préfèrent de plus en plus les tisanes, pour leur vertu apaisante

"Des lendemains qui chantent", ce n'est pas le slogan d'un candidat à une élection mais le nom d'une tisane, bio s'il vous plaît. Pour mesurer l'engouement autour des tisanes, il suffit de se rendre dans un supermarché. Nuit paisible, digestion, drainage... Les vertus supposées de ces produits sont aussi nombreuses que les boîtes en rayon. Les prix, eux, varient de moins d'un à plus de sept euros.

Les Français en sont de plus en plus friands : avec 132 tasses par an et par Français en moyenne, le marché enregistre un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros par an. Et le secteur est en pleine expansion. La marque Les deux marmottes, chez qui se sont rendus les reporters de TF1, a multiplié par deux son chiffre d'affaires en un an.