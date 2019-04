Rupture d'anévrisme : quels sont les signes avant-coureurs ?

Sa prise de parole a mis en lumière un phénomène au mécanisme souvent méconnu mais pouvant toucher tout le monde. Dans une tribune publiée récemment dans les colonnes du magazine américain The New Yorker, l'actrice Emilia Clarke, 32 ans, s'est confiée sur les graves problèmes de santé qu’elle a traversés, en secret, pendant le tournage de Game of Thrones : deux ruptures d’anévrisme, en 2011 et 2013, qui auraient pu mettre un terme à la carrière de l’interprète de Daenerys Targaryen dans la série. L'occasion pour le docteur Gérald Kierzeck de revenir, dans sa chronique de la Matinale de LCI en tête de cet article, sur les symptômes de la rupture d'anévrisme.





L'anévrisme, c'est cette poche, parfois d'origine génétique, qui se forme sur l'une des artères irriguant le cerveau, explique-t-il schéma à l'appui. Ce petit sac anormal peut ne pas faire parler de lui pendant des années, mais ensuite se distendre et exploser brutalement dans le cerveau. Cette rupture d'anévrisme créant une hémorragie est la source de 20% des accidents vasculaires cérébraux, les 80% restants étant causés par l'obstruction d'une artère.