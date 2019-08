Avez-vous pris de bonnes résolutions ?

Les bonnes résolutions riment avec la rentrée. Parmi les meilleures figure la marche. L'OMS recommande d'ailleurs de faire au moins 10 000 pas par jour. Pour inciter les gens à marcher, l'application gratuite WeWard offre des récompenses. À chaque 10 000 pas effectués, on gagne un ward qu'on peut échanger contre des euros, des services, des sorties culturelles, des cartes cadeaux ou des produits. Pour ceux qui souhaitent devenir plus écologiques, l'application 90jours propose quotidiennement des défis simples à réaliser comme l'achat de fruits et légumes de saison.



Ce samedi 31 août 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle des bonnes résolutions sportives et écologiques de la rentrée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.