Baisse de la qualité du sperme : une étude suisse confirme la tendance mondiale

En Suisse, la qualité du sperme inquiète. Il contiendrait trop peu de spermatozoïdes, provoquant ainsi des difficultés pour procréer, selon une étude publiée ce mercredi 22 mai par la revue spécialisée Andrology.





C’est la toute première recherche menée à l’échelle d’un pays, à laquelle s’est attelée le département de médecine génétique et de développement de l’université de Genève. Au total, 2 523 jeunes Hommes de 18 à 22 ans conçus et nés en Suisse ont été les cobayes de cette étude, réalisée entre 2005 et 2017.