Ce qu'il faut faire si vous êtes confrontés à un accouchement inopiné

KEEP CALM AND... - La rue, les transports en commun ou le domicile constituent régulièrement le théâtre d'accouchements inopinés, comme on a pu le voir cette cette semaine en Bretagne avec la naissance d'un bébé sur un rond-point bloqué par les Gilets jaunes. Ils touchent environ 0,5 % des femmes. Savoir comment réagir dans cette situation peut éviter bien des complications. La secrétaire générale de l'Ordre des sages-femmes Isabelle Derrendinger nous livre ses conseils.