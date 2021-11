Mag2 Safran : les bienfaits de l’association végétale et minérale iStock

Sautes d’humeur, irritabilité, émotivité, fatigue… Le complément alimentaire Mag2 Safran peut répondre à de nombreuses problématiques du quotidien.

La baisse de luminosité et la chute des températures de ces dernières semaines vous ont mis un coup au moral ? Depuis l’arrivée de l’automne, vous êtes sujet aux sautes d’humeur ? Vous en avez marre de vous sentir fatigué de bon matin ? Vous êtes agacé que l’on vous reproche votre irritabilité à longueur de journée ? Vous êtes énervée de vous sentir patraque et à fleur de peau à l’approche de vos règles ? Le complément alimentaire Mag2 Safran saura, sans aucun doute, répondre à vos besoins. Sa formule unique associe le magnésium, quatrième minéral le plus important de l’organisme, au safran, plante utilisée depuis des siècles pour ses nombreuses vertus et à plusieurs vitamines du groupe B.

Mag2 Safran, pour retrouver votre bonne humeur

Il n’est pas toujours simple d’allier vie professionnelle et vie personnelle. Pour peu que vous soyez en manque de magnésium, vous avez de plus en plus de mal à gérer vos émotions. Nervosité, stress, fatigue… difficile de contrôler vos réactions. Le complément alimentaire Mag2 Safran permet d’atténuer ces désagréments sans avoir recours aux traitements thérapeutiques. Le magnésium est un élément central pour une bonne santé physique et mentale. C’est aussi le cas du safran, reconnu pour ses effets bénéfiques sur l’humeur. En programme de 15 jours, Mag2 Safran aide à soutenir une humeur positive et favorise la relaxation pendant les périodes de surmenage.

Un complément alimentaire qui contribue à réduire la fatigue

Il n’est pas toujours simple de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Au quotidien, la fatigue s’accumule et les heures de sommeil s’amenuisent. Ce qui a, d’ailleurs, tendance à rendre irritable. Le magnésium présent dans la formule du Mag2 Safran permet d’agir à la source du problème. Il assure en effet un bon fonctionnement du système nerveux et participe à la réduction de la fatigue. Sa forte dose de 300 mg couvre une bonne partie des besoins recommandés par les autorités françaises. Par exemple, pour une femme de 60 kilos, l’apport recommandé est de 360 mg/jour, selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES). Le safran, de son côté, favorise la relaxation tout en agissant sur le bien-être mental et physique.

Mag2 Safran pour éviter les désagréments de la période prémenstruelle

Il faut bien l’avouer, à l’approche de vos règles, le moindre reproche a le don de vous irriter. D’ailleurs, votre conjoint n’hésite pas à vous le faire remarquer. Sans parler de la fatigue qui vous envahit. Les compléments alimentaires Mag2 Safran sont, une fois de plus, adaptés à votre problématique. Les vitamines du groupe B (B6, B8 et B12) présentes dans leur formule, associées au magnésium et au safran agissent sur le bon fonctionnement du système nerveux tout en réduisant la fatigue et la nervosité. Tout pour conserver votre sourire et votre joie de vivre en toutes circonstances. Mag2 Safran est un complément alimentaire, il ne dispense pas d’une alimentation variée et équilibrée ni d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser les doses recommandées. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.