Bientôt des traitements à base de LSD et d’ecstasy pour soigner la dépression ou le stress post-traumatique ?

Lors des essais cliniques réalisés, la MDMA, le LSD et la psilocybine sont administrés aux patients lors de séances de psychothérapie longues de plusieurs heures. "La MDMA et la psilocybine facilitent la psychothérapie parce qu’elles permettent au patient d’être davantage connecté à ses émotions", explique dans les colonnes du Devoir Gabriella Gobbi, professeure au Département de psychiatrie de l’Université McGill. Elle précise cependant que la prise de ces substances ne se substitue pas à la psychothérapie.





En théorie, seule une à trois séances suffisent pour que le malade soit guéri. Et l’utilisation de ces drogues est d’autant plus intéressante que le patient ne subit pas d’effets secondaires, contrairement à un traitement médicamenteux conventionnel. Ces drogues psychédéliques ne produisent de plus pas de dépendance psychologique, et rarement psychique.