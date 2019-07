Bientôt un simple test urinaire pour détecter le cancer de la prostate

Appelé Prostator, le test diagnostic est basé sur l'utilisation d'un "ensemble unique de nouveaux biomarqueurs 'cachés'". Autrement dit, des indices biologiques encore inconnus du génome du cancer de la prostate. "Aujourd'hui, on connaît la fonction d'à peu près 1% du génome. Tout le reste fait partie de cette face cachée", explique Antonin Morillon à Sciences et Avenir. "C'est un peu comme si dans un livre de 100 pages, on pouvait lire une seule page. On voit les autres mais on ne comprend pas ce qui est écrit."





Pour aider le directeur de recherche ainsi que son équipe à découvrir la face cachée de l'iceberg, et ainsi mettre au point ce test diagnostic, l'Europe vient de lui accorder un financement. "C'est véritablement le point de départ pour valoriser nos travaux et envisager à court terme la création d'une start-up, se réjouit-il dans un communiqué. La confiance que l’Europe met dans notre projet est un encouragement à poursuivre cette démarche."