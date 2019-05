Bientôt une appli pour détecter l'otite chez les enfants ?

Chez les jeunes enfants, l'otite est une infection très courante. La reconnaître peut cependant s'avérer compliqué pour les parents. Des ingénieurs de l'université de Washington, aux États-Unis, viennent d'annoncer avoir trouvé une solution au problème : une application mobile qui permet de détecter ces otites en un tournemain.





Le programme informatique, adapté aux smartphones, a été présenté mercredi dans la revue Science Translational Medicine. Il consiste à émettre un son semblable à un pépiement d'oiseau dans le canal auditif de l'enfant, via un simple cône en papier fabriqué par les parents. En 1,2 seconde, l'application est capable de dire, en analysant la résonance du signal acoustique qu'elle a envoyé, s'il s'agit d'une otite. Si des fluides ou du pus se trouvent derrière le tympan, le son renvoyé sera plus grave et indiquera une infection. "C'est comme tapoter sur un verre de vin, explique Justin Chan, l'un des co-auteurs de l'étude. Selon la quantité de liquide qu'il contient, vous aurez un son différent."