Effets indésirables de la pilule : deux jeunes femmes racontent leurs souffrances

Marine, elle, a également commencé à prendre la pilule à 18 ans. Elle en a aujourd'hui 28 et regarde son passé contraceptif avec amertume. "Trois ans après avoir commencé la pilule, je n'arrivais plus à l'avaler. J'avais des haut-le-cœur, ça m’écœurait", se souvient-elle. Elle passe alors au patch contraceptif, une sorte de timbre à coller sur la peau et chargé de diffuser des hormones. Mais à cause de problèmes familiaux, la jeune femme a "la tête ailleurs" et oublie de mettre un nouveau patch après ses règles. "Et voilà un beau bébé 9 mois après !"





Marine se voit ensuite prescrire une autre pilule qu'elle prend à nouveau pendant trois ans. Elle se met alors à souffrir de maux de ventre pendant et entre ses règles, ainsi que de migraines. Son médecin lui recommande donc une autre pilule pour les migraineux, à prendre en continu. "Le calvaire d'un an et demi commençait, nous raconte-t-elle. J'ai commencé par avoir un bouton, puis deux... sur le visage, le cuir chevelu, les bras, dans le cou, dans le dos... À 27 ans, j'étais complexée comme une ado de 12 ans en pleine crise d'acné !" La jeune maman prend 9 kilos en seulement 6 mois et expérimente les sautes d'humeur, les journées "à râler pour tout alors que neuf fois sur dix, il n'y avait rien". Sa libido n'est pas non plus à la fête.