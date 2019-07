Bière, aliments au goût prononcé, gros ou petits seins... Sept idées reçues sur l'allaitement

VRAI ET FAUX. Lorsqu'une femme débute l'allaitement, son taux de prolactine, l'hormone de la lactation, est très haut et bloque l’ovulation. Mais s'il diminue naturellement au fur et à mesure donner le sein le plus souvent possible permet de le garder au-dessus du seuil qui assure un effet contraceptif.





Des scientifiques sont par ailleurs arrivés à un consensus sur l’effet contraceptif de l’allaitement : pour que l'ovulation ne se remette pas en route, il faut que l’enfant ait moins de 6 mois, qu’il soit exclusivement allaité et qu'il ne se passe jamais plus de six heures entre deux tétées. La mère ne doit pas non plus avoir fait son retour de couche. Si elle coche toutes les cases, elle est protégée à plus de 98%, donc mieux que la pilule micro-dosée que l’on donne aux femmes allaitantes.