Les meilleures crèmes solaires pour enfants ne sont pas forcément celles que vous croyez

À quelques jours des grandes vacances, c'est un achat indispensable : la crème solaire. Anti UVA et UVB, elle permet de protéger l’épiderme des rayons du soleil, et donc du risque de développer un cancer. Si elle est importante chez l’adulte, elle l’est tout particulièrement chez l’enfant dont la peau est plus fragile.





Dans le dernier numéro de son magazine, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a établi un classement des crèmes solaires "pour enfants et bébés". Et, surprise, les plus chères ne sont pas forcément les meilleures. Les bio, elles, seraient même loin d’être efficaces.