Bracelets répulsifs, ultrasons, vitamine B1... Quelles méthodes sont fiables pour chasser les moustiques ?

Finalement, on utilise quoi pour les éloigner, ces bestioles ? "En tout, il n'y a que quatre principes actifs qui fonctionnent : l’IR3535, le DEET, le KBR et le PMDR", répond Daniel Camus. Ces produits, qui se retrouvent notamment dans les sprays, pénètrent dans la peau pour masquer notre odeur. Ils sont ensuite métabolisés par le foie pour être éliminés. Leur durée d'efficacité est d'environ 8 heures, mais ils sont si puissants qu'il n'est pas conseillé d'en appliquer plus de deux à trois fois par jour chez l'adulte, et une fois chez l'enfant.





"Pour un moustique des villes comme le moustique tigre, qui est présent dans 51 départements, vous pouvez avoir une action sur les larves car il pond dans toute source d'eau stagnante. Ça va aller de la coupelle de pot de fleurs à la brouette qui traîne..., décrit l'entomologiste médical. Le but, c'est donc d'éliminer toute eau stagnante." L'autre moustique urbain, le culex, pond plutôt dans les grandes réserves d'eau, comme les stations d'épuration, et pique davantage la nuit. Pour s'en débarrasser, le spécialiste conseille d'installer des moustiquaires aux fenêtres. Les prises peuvent aussi être efficaces, mais attention à ne pas les laisser brancher en continu car elles contiennent un insecticide. "Il faut limiter les expositions à ce genre de produit."





Porter des vêtements longs et larges, pour éviter que les moustiques ne puissent atteindre votre épiderme, permet également de faire un bon pied de nez à ces insectes. Les serpentins à brûler, qui contiennent de l'insecticide (et qui ne tuent donc pas que les moustiques), peuvent aussi s'avérer efficaces si vous tenez à prendre l'apéro du soir sur votre terrasse. "Il ne faut pas les utiliser à l'intérieur et les avoir à proximité, au niveau de vos jambes", indique Charles Jeannin.