Bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans : le pic épidémique franchi en Ile-de-France

Cette augmentation des passages aux urgences et des visites de SOS Médecins intervient dans un contexte particulier : les services de réanimation pédiatriques sont saturés en Île-de-France, ce qui a eu pour conséquences ces dernières semaines des transferts d'enfants en province. Pour tenter d’y remédier, le ministère de la Santé a lancé début décembre une mission de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) afin de "résorber" avant l'hiver "ces tensions" affectant les services de réanimation pédiatriques franciliens.

Par ailleurs, la Haute autorité de santé (HAS) a publié mi-novembre de nouvelles recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite chez les bébés de moins d'un an. La HAS ne recommande pas la kinésithérapie respiratoire, largement pratiquée en France. Ces manipulations souvent impressionnantes sont censées aider le bébé à mieux respirer en évacuant les sécrétions qui le gênent. Mais, selon la HAS, ils n'ont pas apporté de preuve scientifique de leur efficacité. La HAS souligne toutefois que les kinésithérapeutes ont un rôle à jouer dans la surveillance et le suivi des enfants touchés, via les Réseaux bronchiolites.