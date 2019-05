Buvez-vous trop de café ? Voici le nombre de tasses à ne pas dépasser chaque jour

Dans les nouveaux travaux publié dans The European Journal of Epidemiology, qui se basent sur 40 précédentes études étudiant le lien entre mortalité et consommation de café sur un total de près de 4 millions de participants, les conclusions sont à peu près similaires. La consommation de deux à quatre tasses de café par jour est associée à un risque réduit de mortalité comparé à une consommation de café nulle.