C'est la première maladie génétique de France : qu'est-ce que l'hémochromatose, qui touche particulièrement les Bretons ?

DYSFONCTIONNEMENT - L'hémochromatose, qui se caractérise par une surcharge de fer dans l'organisme, est la maladie génétique la plus répandue en France. Elle touche plus particulièrement les Bretons et se traite... par saignées. On vous en dit plus à l'occasion de la semaine de sensibilisation à cette pathologie qui s'ouvre ce lundi 3 juin.