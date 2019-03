C'est une première : aux Etats-Unis, un médicament va aider les mamans à lutter contre la dépression post-partum

Idées noires, crise de larmes, anxiété, envie de suicide, la dépression post-partum n'est pas une maladie à prendre à la légère. Sauf qu'elle est parfois difficile à diagnostiquer. Ce fut le cas pour Stéphanie, une jeune maman de 33 ans originaire du Connecticut qui, quelques semaines après son accouchement, a commencé à avoir des "pensées intrusives, un sentiment accablant que sa fille méritait une meilleure mère; que son mari méritait une meilleure épouse; que son avenir était sans espoir".





Elle qui n'avait jamais connu de dépression a déclaré à NBCNews : "Je tenais mon bébé une nuit, et mon mari était à une réunion, et je me suis dit : 'Oh, mon Dieu. Si je pose le bébé, je pourrais me faire du mal et me blesser'. Alerté, son médecin lui a rapidement prescrit des antidépresseurs, les mêmes que pour une dépression classique. Résultat, il a fallu deux semaines pour que le médicament commence à faire effet, et plus longtemps encore, pour que son médecin trouve le dosage approprié.





Désormais le cas de Stéphanie, comme celui de plus d'une maman sur neuf aux Etats-Unis, va pouvoir trouver une réelle issue grâce à un nouveau médicament, plus apte à traiter les changements hormonaux que les femmes subissent pendant et après la grossesse, causes possibles de la dépression des jeunes mères. Son nom : le Brexanolone ou Zulresso. Sa mise sur le marché a été approuvée mardi 19 mars par l'Administration américaine des médicaments (FDA).